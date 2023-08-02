اختيار الدكتور باسم صلاح منسقًا للبرنامج الوطنى لزراعة الأعضاء والأنسجة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء عن موافقة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اختيار الدكتور باسم صلاح، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية - مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة "مركز غنيم"، كمنسق وطني ومسئول عن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها وتسهيل جمع البيانات ومشاركتها مع خبراء المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك بناء على ترشيح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة لمدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، بشأن الكتاب الوارد من وزير الصحة والسكان والمرفق به كتاب منظمة الصحة العالمية لتطوير الخدمات الصحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين إلى عمليات نقل وزرع الخلايا والأنسجة والأعضاء.

ويعمل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط على تطوير إطار إقليمي بشان التبرع بالأعضاء والأنسجة وزرعها .

ويتولى الدكتور باسم صلاح، مهمة جمع البيانات ومشاركتها مع الخبراء بالمكتب الإقليمي ومسئول عن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة وزرعها .

من جانبه وجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة التهنئة للدكتور باسم صلاح باختياره، مشيرًا إلى أن الاختيار جاء كون" صلاح" أحد أبرز جراحي الكلى والمسالك البولية في مصر والشرق الأوسط.