الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرق شمال إفريقيا تواصل السقوط.. الترجى والصفاقسى يودعان كأس الملك سلمان

الترجي - الصفاقسي
الترجي - الصفاقسي

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مواطنه الصفاقسي، سلبًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 "البطولة العربية".

الفريقان كثفا محاولاتهما طيلة أحداث المباراة لهز الشباك، لكنهما فشلا في مسعاهما، لينتهي اللقاء دون أهداف ودون فائز.

التعادل ألقى بالفريقين خارج البطولة، حيث رفع الترجي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما تحصل الصفاقسي على أول نقطة له ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى.

وتأهل فريق الشرطة العراقي إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، رفقة اتحاد جدة السعودي، رغم خسارته منه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ذات الجولة.

يُذكر أن حسام البدري رحل عن تدريب الصفاقسي بعد الهزيمة في الجولة الأولى على يد الشرطة العراقي.

بذلك، استمر سقوط عرب إفريقيا وتوديعهم للبطولة، بعد مغادرة الوداد البيضاوي المغربي، أهلي طرابلس الليبي، لاحتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب في المجموعة الثانية.

الترجي الصفاقسى كأس الملك سلمان البطولة العربية الشرطة

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

حركة تنقلات ضباط النظام بمديرية أمن القاهرة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

بمشاركة محمد الباز.. بدء فعاليات صالون القاهرة الدولى بسينما الحضارة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس