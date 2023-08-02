فرق شمال إفريقيا تواصل السقوط.. الترجى والصفاقسى يودعان كأس الملك سلمان

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مواطنه الصفاقسي، سلبًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 "البطولة العربية".

الفريقان كثفا محاولاتهما طيلة أحداث المباراة لهز الشباك، لكنهما فشلا في مسعاهما، لينتهي اللقاء دون أهداف ودون فائز.

التعادل ألقى بالفريقين خارج البطولة، حيث رفع الترجي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما تحصل الصفاقسي على أول نقطة له ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى.

وتأهل فريق الشرطة العراقي إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، رفقة اتحاد جدة السعودي، رغم خسارته منه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ذات الجولة.

يُذكر أن حسام البدري رحل عن تدريب الصفاقسي بعد الهزيمة في الجولة الأولى على يد الشرطة العراقي.

بذلك، استمر سقوط عرب إفريقيا وتوديعهم للبطولة، بعد مغادرة الوداد البيضاوي المغربي، أهلي طرابلس الليبي، لاحتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب في المجموعة الثانية.