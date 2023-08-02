سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية تكوّن السحب الركامية على مناطق من أقصى الجنوب.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تتطور هذه السحب خلال الساعات القادمة ليصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر).

وأظهرت الصور التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التراب (باللون الوردى) على مناطق من أقصى الجنوب نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية المتواجدة على شمال السودان يصاحب هذه الأتربة انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها منذُ قليل، استمرار هذه الأجواء على هذه المناطق، حتّى غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس 3 أغسطس 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث «30% تقريبًا»، على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.