الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: منذ بداية مهرجان العلمين توجد زيادة فى السياحة بنسبة 20%

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن السياحة قائمة على خدمة وهي أهم عنصر للدعاية  للسياحة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي مهتم جدًا بالتدريب للوصول لأعلى درجة من الخدمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلاميتين نانسي نور، ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنية التحتية أدت لزيادة العائد والأرقام ومنتظر زيادة أكبر في الجزء الثاني من هذا العام، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين زود الزخم الإقليمي والخليجي على مدينة العلمين.

وأكد أنه منذ بداية المهرجان توجد زيادة في السياحة بنسبة 20%، وعلى منطقة الساحل وفنادق العلمين زادت بنسبة 8%، خاصة أنها جديدة وافتتحت منذ شهرين، مشيرًا إلى أن الزخم الإعلامي الذي يتم من القوى الناعمة المصرية أدى لزيادة السياحة العربية. 

أهم الجنسيات المترددة على العلمين

وتابع، أن السائح الكويتي هو الأكثر ترددًا على العلمين، ونسميه الكشاف لأنه يذهب للمناطق الجديدة والمقاصد السياحية الجديدة ويليه العميل السعودي والإماراتي وباقي الدول العربية ومتوقع زيادة الأعداد في أغسطس، مؤكدًا أن العلمين فيها ما يميزها عن كل الدول العربية وهي الأجواء المميزة.

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