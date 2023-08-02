تفاصيل اجتماع اتحاد منتجى مصر بمشاركة الشركة المتحدة

كشف المنتج طارق الجنايني، عن تفاصيل الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر لضبط وتطوير الإنتاج الدرامي بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن اطلاق اتحاد منتجي مصر خطوة مهمة رغم أنها تأخرت لسنوات.

وأضاف أن فكرة وجود اتحاد لتنظيم هذه الصناعة تأخرت لسنوات، متابعًا أن هذه الخطوة ستبدأ بالإنتاج الدرامي، لكن بالتأكيد سوف يتجه هذا الأمر للسينما وتم الاجتماع أمس، وحاليًا هناك اجتماع مرة أخرى، مؤكدًا أن صناعة المحتوى المصري صناعة مهمة جدًا ولها أبعاد وتساهم في إدخال عملة صعبة للبلاد.

وأشار إلى أن عدد الشركات المنتجة سوف يزيد، وهذا الاتحاد بالنسبة للصناعة أصبح حياة أو موتًا، لافتًا إلى أن دولة تركيا استغلت هذا الأمر وبسبب الدراما التركية تأثرت السياحة هناك بشكل إيجابي.