الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة طفل إثر انقلاب سيارة بترعة فى البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقى عامل مصرعه وأصيب طفل بكسور وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع الموجودة على جانبى طريق "القاهرة- إسكندرية" الزراعي، أمام قرية ناصر بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

ونقل جثمان المتوفي إلى مستشفى دمنهور التعليمى ووضع تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية مع تلقي اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى العام جثة عامل وطفل مصاب جراء سقوط سيارة ملاكي بترعة قرية ناصر بالطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة دمنهور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وسيارتي إسعاف وانُتشلت الجثة وتبين أنها لعامل يدعى" محمد عبدالحميد الحوفى"، 45 سنة، مقيم بقرية دنشال، التابعة لدائرة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، كما أصيب محمود عمرو الحوفى، 11 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

إتخاذ الإجراءات القانونية اشتباه استقبال إسكندرية الزراعى استخراج تصاريح العرض على النيابة العامة

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