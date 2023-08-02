الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا: نحرص على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة بالسودان

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وبلينكن

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير الأمريكي حرص على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية.

مباحثات بين شكري وبلينكن حول الأزمة في السودان

وكذلك، حرص وزير الخارجية الأمريكي على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، فيما حرص شكرى على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

وثمّن بلينكن الدور الهام الذى تضطلع به مصر فى إطار آلية دول جوار السودان، مبرزًا حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة فى السودان، إضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة.

وكشف السفير أبوزيد، فى نهاية تصريحاته، عن أن الاتصال بين وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة عكس محورية وخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتعزيز الشراكة بينهما لما تسهم فيه من تحقيق مصالحهما المشتركة، وترسيخ ودعم الاستقرار الإقليمي.

السودان مصر وزير الخارجية سامح شكري أنتوني بلينكن

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