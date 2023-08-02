قناة الناس| هانى تمام: ليس من حق الشاب أن يتحكم فى خطيبته (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ البعض يدخل فترة الخطوبة وهم ليسوا على دراية كاملة والكافية بأحكام الخطوبة والزواج، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور لها أحكام شرعية سواء الخطوبة أو الزواج.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ فترة الخطوبة بين الطرفين تخضع للمراقبة من قبل الشرع الشريف، فالخطبة بها الحلال والحرام، فلا يجوز أن ينفرد الإثنان مع بعضهما البعض في مكان، مؤكدًا أن الخطوبة أمر شرعي وحكم من الله تعالى يجب على الإنسان أن يكون متفهمًا له أولًا قبل الدخول فيه.

وأوضح "تمام"، أنّ الخاطب متوهم أو فاهم أن خطيبته لا يجب عليها أن تخرج من البيت إلا باستئذانٍ منه شخصيًا، وبالتالي إذا خرجت دون إذنه فإنها لا تحترمه، وبالتالي فبعد الزواج ستتعالى عليه، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض، وأن الخاطب ليس له أي سلطان على خطيبته أو ولاية عليها.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.