الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة بمطار القاهرة

عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة

قررت جهات التحقيق في النزهة حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، حيث استوقفت القوات الأمنية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حيازته للمضبوطات.

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش الحقائب يدويًا تم ضبط كمية من عقار الترامادول وعقاقير أخرى مدرجة بجداول المخدرات بما يعادل 1400 قرص مخدر.

النزهة حبس راكب تهريب 1400 قرص ترامادول مطار القاهرة

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