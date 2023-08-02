الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إطلاقها رسميًا.. أبرز المعلومات عن مبادرة "بنفكر لبلدنا" مصر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسف، مبادرة "بنفكر لبلدنا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، فى إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري.

وفي السطور التالية، يستعرض «الدستور» أبرز المعلومات حول مبادرة "بنفكر لبلدنا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة:

  • تأتي المبادرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري.
  • تستهدف مبادرة "بنفكر لبلدنا" طرح ٥٠ فكرة مبتكرة.
  • تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
  • الاستثمار الأجنبي المباشر.
  • تعزيز إيرادات قطاع السياحة.
  • تعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
  • تعزيز إيرادات قناة السويس.
  • تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
  • تستهدف نشر الوعي المجتمعي بشأن القضايا المطروحة.
  • إيجاد نوع من التوافق وتعزيز الحوار بين أصحاب المصالح ومختلف الأطراف المعنية.
  • يشارك في المبادرة أكثر من 150 خبيرًا متخصصًا من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.
  • يشارك في المبادرة 21 جهة ووزارة ومركزًا بحثيًا، من خلال 41 فريقًا بحثيًا و40 مشاركة فردية للخبراء.
  • تشهد المبادرة لأول مرة مشاركة طلاب الجامعات، من خلال برنامج التدريب الصيفي لمدة ثلاثة أشهر في موضوعات المبادرة.
  • تعد مبادرة "بنفكر لبلدنا" هي أحدث فعاليات منتدى السياسات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسف، شهد إطلاق عدد من الفعاليات السابقة التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع البحثي في عملية دعم اتخاذ القرار.

ومن المخطط أن يستمر منتدى السياسات العامة في إطلاق المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دوره كمركز فكر تابع لمجلس الوزراء في إشراك مختلف فئات المجتمع وخاصة المجتمع البحثي والشباب في صنع السياسات العامة.

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