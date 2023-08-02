إصابة أم وطفليها فى انقلاب سيارة ملاكى بالغردقة

أصيبت أم وطفلاها، عصر اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة ملاكي قبل المدخل الشمالى لمدينة الغردقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم "ق ا ه 1215"، بطريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من إبتسام حسام على 26 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، ريان عبدالرحمن على 4 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، سليمان عبدالرحمن على سنة والنصف "كدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لعمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي خاص لـ«الدستور» بمستشفى الغردقة العام أن الأم وطفليها حالتهم مستقرة، ويتم تقدم الرعاية الطبية اللازمة لهم في المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.