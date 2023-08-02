الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على المسئولين والجهات المنفذة بتكثيف الجهود والعمل بالتوازى من أجل تلافى الملاحظات وإنهاء كافة التجهيزات والتشطيبات النهائية بعدد ٤٠٨ مشروع جارى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" وذلك لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة. 

ووجه محافظ أسوان بتكثيف المرور الميدانى لرصد وحصر المشكلات والعقبات وعرضها على المحافظ من أجل إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. 

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية. 

وخلال الاجتماع كلف اللواء أشرف عطية المشرف العام على لجان الاستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت داخل 31 من مشروعات المجمعات الحكومية والزراعية والتى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بسرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة للبدء فى تشغيلها فى أقرب وقت وإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين للإستفادة من خدماتها المتطورة. 

كما حذر اللواء أشرف عطية بعدم السماح بأي تقصير أو تهاون فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين المقصرين أولاً بأول لضمان دفع معدلات الإنجاز العامة لكافة المشروعات الجارية بمختلف قرى ونجوع المحافظة مقارنة بباقي المحافظات، مؤكداً على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى باهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع. 

وخلال الاجتماع حرص محافظ أسوان على إستعراض نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة. 

وأعطى المحافظ تعليماته بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية وتحقيق التنسيق والتعاون العرضى بين مختلف الجهات المعنية من أجل تلافى الملاحظات والمشكلات المرصودة وسرعة تذليل العقبات وتخطى التعقيدات والإجراءات الروتينية لرفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

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