الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممثل «حزب الجيل»: الجدية والصراحة عنوان لمناقشات الحوار الوطنى (فيديو)

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

أعرب المهندس عبدالصمد سليمان، نائب رئيس حزب الجيل، عن شكره وتقديره لجهود القيادة السياسية واهتمامها بانعقاد جلسات الحوار الوطني في ظل ظروف محلية وعالمية غاية في التعقيد.

وأكد نائب رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجدية والصراحة هي الحالة المسيطرة على اجتماعات ومناقشات الحوار الوطني، مؤكدًا أن مخرجات الحوار ستكون بمثابة خطوات جادة وواقعية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع نائب رئيس حزب الجيل، أن ما يميز الحوار الوطني انه يشمل كل طوائف الشعب المصري، واختيار هذا التوقيت هي رساله أننا قادرون على مواجهة مشكلاتنا باتحاد مصري يمثل الشعب المصري.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني عن جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، التي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.

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