الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يناقش الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية حتى عام 2030

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة، الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية " قنا 2030 " الخاصة بمديريات الخدمات وشركات المرافق، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق .

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع لشرح تفصيلي من القيادات التنفيذية بالموقف التنفيذى  للمشروعات الخاصة بكل مؤسسة، ومدى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها، كما تضمن العرض، الخطة المستقبلية المُقترحة لتلك المؤسسات مُوضح بها الإحتياجات اللازمة مُحددة بجداول زمنية يتم تنفيذها خلال ٦ سنوات بحد أقصى، بهدف الوصول إلى تقديم خدمات مثالية للمواطنين في كافة مناحي الحياة اليومية في مختلف أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا.

ومن جانبه قال محافظ قنا إن الخطط المستقبلية التي تم إعدادها، سيتم الاعتماد عليها كمرجع استرشادي، لتنفيذ المشروعات الخدمية المقترحة، وفقا لخطط سنوية تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر ٢٠٣٠ )، بما يساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وتوفير خدمات نموذجية في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم ، والتضامن الاجتماعي، والطرق، والتموين ، ومرافق البنية التحتية ( مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز طبيعي ) ، والخدمات المحلية كالنظافة وأعمال التجميل والتشجير .

ووجه محافظ قنا خلال بيان صحفي صادر عن الديوان العام لمحافظة قنا خلال الاجتماع الشكر لمسئولي الأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مؤكدا أن محافظة قنا أصبحت تمتلك جهاز تنفيذي كفء ساهم في تحقيق أداء متميز انعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماعا موسعا لمناقشة اجتماع موسع اجتماعا موسعا استراتيجية التنمية المستدامة استراتيجي

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

أمن الإسكندرية تعلن الحركة الداخلية لتنقلات الضباط داخل اقسام الشرطة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس