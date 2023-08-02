بالتزامن مع مئوية ميلاده.. تعرف على شخصية الكاتب لدى البابا شنودة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 3 أغسطس 2023، للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 في تاريخ الكنيسة.

ومن جهته كشف الباحث مرقس ميلاد، باحث ماجستير بمعهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن شخصية البابا الكاتب والتي تميزت بها شخصية البابا شنودة الثالث

وتابع إن الكتابة موهبة ضمن موهبة التعليم لأن موهبة التعليم تتضمن الوعظ والإرشاد والكتابة أيضا.

وواصل: لقد كان من المعروف أن قداسته بدأ الكتابة وهو فى عمر ٢٥ سنة (١٩٤٨) فى مجلة مدارس الأحد وحينما نتحدث عن البابا الكاتب نتحدث عن 4 فترات فى حياة قداسته:

١) فترة ما قبل الرهبنة خلال الفت ١٩٤٨-١٩٥٤ ففى هذه الفترة كان الشاب نظير جيد هو رئيس تحرير مجلة مدارس الأحد وكان يكتب فى أغلب الأحيان المقالات الافتتاحية للمجلة علاوة على الابواب الثابته والقضايا التى كان يتبناها .

وفى تلك الفترة كانت الكنيسة تمر بظروف صعبة فى حبرية البابا يوساب الثانى فكان الشاب نظير جيد يكتب لمحاولة الإصلاح فكتب فى أبريل ١٩٥٣ مقالة بعنوان "الخطوات العملية فى الإصلاح".

ونشعر فى تلك الفترة ان كتاباته واقعية وبها رغبة فى إصلاح الكنيسة ولكن بعمل إيجابى وليس ثورى كما تتميز كتاباته أيضا بالروحانية والالتزام بالكتاب المقدس .

٢) فترة الرهبنة حتى الأسقفية ١٩٥٤-١٩٦٢

كانت تصل الراهب انطونيوس السريانى بعض الخطابات من أحبائه يطلبون الإرشاد فكان يرد عليهم بخطابات وقد نشرت تلك الخطابات فى مجلة مدارس الأحد والتى كان يرسل لها بعض المقالات تحت اسم راهب او راهب من دير السريان ومن أمثلة تلك المقالات عدد يونيو ١٩٦١ بعنوان " بعض تداريب عن التواضع "

لقد تميزت تلك الكتابات بالاهتمام بالعمل الداخلى الروحى البناء والبعد النسكى الرهبانى لها .

٣) فترة الأسقفية ١٩٦٢-١٩٧١

حينما رسمه البابا كيرلس باسم الانبا شنودة اسقف للكلية الاكليريكية كان لابد من وجود مجلة تتحدث باسم الكلية فكانت مجلة الكرازة .... وقد كتب فى تلك الفترة ما يقرب من ١٤ كتاب بحانب مقالات مجلة الكرازة .

وقد تنوعت كتاباته مابين الكتابات الروحية والعقائدية والتعليمية لقد شعر بمسئوليته كأسقف للتعليم .

٤) فترة البطريركية ١٩٧١-٢٠١٢

نتحدث عن فترة غنية بالكتابات العديدة والمتنوعة فمنها الروحية والأسرية وكتابات عن شخصيات وغيرها بجانب العديد من المقالات فكان لقداسته مقال أسبوعي فى جريدة الأهرام وجريدة وطنى بجانب مجلة الكرازة.

فكان قداسته اول بطريرك عضواً فى نقابة الصحفيين.

إجمالا نقول إن كتابات قداسة البابا التى تزيد عن ١٤٠ كتاب و٤٢ قصيدة شعرية تميزت أنها

١) كتابية ..... تستند على تعاليم الكتاب المقدس .

٢) آبائية ..... تعتمد على فكر الآباء وامتداد لهم .

٣) لاهوتية.... بها الشرح اللاهوتي البسيط الذى يستطيع أن يفهمه القارئ العادى .