محمد هنيدى: "مرعى البريمو" جمع كل الحبايب ويصلح لكل الأسرة

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بانطلاق عرض فيلمه الجديد “مرعي البريمو” وهو العمل الذي ينافس ضمن موسم الصيف الجاري.

وقال هنيدي، لـ"الدستور"، إن العمل جمع عددا كبيرا من صناع السينما المقربين لقلبه، وعلى رأسهم المخرج سعيد حامد الذي قدم معه عددا كبيرا من الأعمال الناجحة منذ سنوات عديدة، لافتًا إلى أن عودة التعاون مع غادة عادل كان من الأمور التي أضافت للفيلم، خاصة أن آخر تعاون بينهما كان منذ سنوات عديدة.

وأكد أن العمل يصلح لكل أفراد الأسرة، فهو عمل كوميدي يتناول قصة تاجر بطيخ يدخل في مشكلة كبيرة، بسبب الميراث وتتواصل الأحداث في إطار كوميدي.

ويجسد هنيدي خلال الفيلم شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولاهما مع فريق شارموفرز التي طرحت الأيام الماضية، والأخرى مع نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب 11 عامًا، حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين، واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة.