كيف تحمي نفسك من الإصابة بتليف الرئة؟

الحفاظ على الرئتين عنصر أساسي ليبتعد الإنسان عن الإصابة بتلف الرئة، وذلك حتى يتمكن للإنسان التنفس بشكل طبيعي، ويصل الأكسجين لجسده، ليواصل الجسم وظائفه المتعددة ليبقى الإنسان على قيد الحياة، وحتى لا يُصاب الإنسان بالتليف في الرئة، لا بد من اتباع عدد من النصائح الهامة، والالتزام بأساليب غذائية صحية تساعد على تقوية المناعة والصحة والتي تعمل على وقاية الإنسان من الإصابة بأي مرض في الرئة.

وترصد "الدستور" طرق حماية الإنسان من الإصابة بتليف الرئة، بحسب موقع الصحة العالمي، في سياق السطور التالية.

نشر موقع الصحة العالمي أنه للحفاظ على رئة الإنسان من الإصابة بالتليف، أنه يجب على الشخص الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، والحفاظ على نظامه الغذائي، بالإضافة إلى أن التعامل بشكل مستمر لمعرفة الأساليب والطرق الخاصة بالتنفس التي تحسن من كفاءة الرئة.

كما أنه لا بد من تجنب التدخين الذي يدمر الرئتين، والصحة، كما أنه لا بد من الابتعاد عن التدخين السلبي، والمدخنين حتى لا تتأثر بشكل سلبي، وذلك لأن التدخين السلبي من أخطر العادات السيئة التى تؤثر على الصحة، والتي تسبب الإصابة بمرض التليف الرئوي.

ويجب على الإنسان النوم بعدد ساعات كافية لأنها تعمل على دعم صحة الرئتين والحفاظ عليها من الإصابة بأي مرض، كما أنه لا بد من الإكثار من تناول السوائل الطبيعية والأعشاب الدافئة، باستمرار فهى تعزز صحة الرئتين، وتعزيز المناعة لذا لا بد من الإكثار من تناول "الينسون، الزنجبيل، النعناع".

وأشار موقع الصحة العالمي إلى أنه لا بد من التقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات المضافة للمشروبات، كل هذه الأساليب تعمل على حماية الإنسان من الإصابة بتليف الرئة.