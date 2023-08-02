جمال العدل لـ"القاهرة الإخبارية": المتحدة للخدمات الإعلامية المظلة الكبرى لشركات الإنتاج

علق المنتج المصري جمال العدل، علي الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر، الذي ضم عددا من أكبر شركات منتجي مصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني بهدف الحفاظ علي صناعة الإعمال الدرامية واستمرار تطويرها، بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.

وأضاف أن الاجتماع ضمن حوالي 18 شركة من اتحاد منتجي مصر التي اتفقت علي التنسيق المشترك والدائم لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامية وأدواتها وآلياتها وهيكل أجورها.

وأشار إلى أن اتحاد منتجي مصر يسهم في تطوير صناعة الفن وخطوة عظيمة تأخرت كثيرًا، موضحًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي المظلة الكبيرة التي تحوي كل شركات الإنتاج وتتعامل معها داخل السوقين المصرية والإقليمية.