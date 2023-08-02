أبرزها زخات الشهب.. أحداث فلكية يُشاهدها المصريون في شهر أغسطس

يُشاهد المصريون عددًا من الأحداث الفلكية خلال شهر أغسطس، يكون القمر خلالها بطلًا لمعظم هذه المشاهد، حينما يقترن مع عدد من الكواكب.

وفي قائمة أعدّها الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بمعهد الفلك، ونشرها عبر صفحته الرسمية، جاء فيها أن يوم الثالث من أغسطس سيشهد اقتران القمر مع زحل، بينما يشهد السابع من أغسطس اقتران القمر والمشترى، بينما يلتقى مع الحشد النجمي (الثريا) في الثامن من أغسطس.

في الثالث عشر من أغسطس يظهر كوكبي المريخ وعطارد قريبان لبعضهما البعض، كما سيشهد اليوم ذاته زخات الشُهب، تصل إلى 60 شهابًا في الساعة.

ويقترن القمر مع النجم بولوكس في الرابع عشر من أغسطس، وفي اليوم الثامن عشر يقترن القمر مع المريخ، كما يقترن مع النجم سبيكا يوم 21 أغسطس، ويقترن مع النجم أنتاريس يوم 24، بينما يكون كوكب زحل في تقابل مع الشمس يوم 27 أغسطس، ويُعاود الاقتران من جديد مع زحل في الثلاثين من الشهر ذاته.