الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

12 نصيحة للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الالتهابات الفيروسية

الكبد
الكبد

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من انتشار الالتهابات الكبدية في فصل الصيف.

وأدرجت الوزارة تلك الفيروسات الكبدية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عنها والقيام بعلاجها تحت شعار: "مصر تخلو من الفيروسات الكبدية".

وحسب موقع Hindustan times، تعد التهابات الكبد شائعة في فصل الصيف وأيام الرياح الموسمية لذا من المهم العناية بشكل خاص بهذا العضو الحيوي من الجسم خلال هذا الوقت من العام، بارتفاع درجات الحرارة قد يسبب العديد من المخاطر الصحية، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار البكتيريا والفيروسات، ويمكن أيضًا أن تتعرض صحة الكبد لدينا للضرر خلال هذا الموسم وتحتاج إلى رعاية مناسبة.  

وحسب التقرير هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الكبد.

1. التطعيم:
احصل على تطعيم ضد التهاب الكبد A و B لتقليل خطر الإصابة به في المستقبل.

2. ممارسة الجنس الآمن: 
بما في ذلك استخدام الواقي الذكري للحماية من الأمراض المنقولة جنسياً ، بما في ذلك التهاب الكبد B و C.

3. تجنب مشاركة الأغراض الشخصية: 
يجب تجنب مشاركة شفرات الحلاقة ، وفرشاة الأسنان ، أو أي أغراض شخصية قد تلامس الدم.

4. ممارسة النظافة الجيدة: 
يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام لمنع انتشار اي عدوى.

5. أخذ الاحتياطات عند عمل الوشم والثقوب في الجسم:
يجب التأكد من التعقيم المناسب للمعدات واستخدم متخصصين مرخصين للوشم والثقب.


7. الحفاظ على نظام غذائي صحي:
يجب استهلاك نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والتقليل من تناول الدهون المشبعة والأطعمة السكرية.  

8. ممارسة الرياضة بانتظام: 
يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على وزن صحي ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

9. تجنب إعادة استخدام الإبر: 
لا تشارك الإبر أو أي أدوات صحية مع أحد وتأكد من فتحها واستخدامها لأول مرة.

10. كن حذرًا مع الأدوية: 
اتبع جرعات الأدوية الموصوفة وتجنب استخدام الأدوية التي قد تضر بالكبد دون إشراف طبي مناسب.

11. القيام بفحوصات طبية منتظمة: 
يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة في الكشف عن مشاكل الكبد في وقت مبكر ومراقبة صحة الكبد.

12. تعلم التعامل الآمن مع الأغذية:
بمعنى أنه يجب التأكد من طهي الطعام جيدًا وممارسة سلامة الأغذية لمنع العدوى المنقولة عن طريق الأغذية.

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