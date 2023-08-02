المارونية: الله يريدنا أن نقتني الفضيلة والصبر وأن نكون قديسين

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأربعاء العاشر من زمن العنصرة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: "لا يوجد لدينا فضيلة، ليس لأنّ ذلك صعب المنال، إنّما لأنّنا لا نريده ليس لدينا صبر، لأنّنا لا نريد ليس لدينا اعتدال، لأنّنا لا نريد ليس لدينا عفة، للسبب عينه. لو أردناه، لأصبحنا قدّيسين، وإنّه أصعب بكثير أن نكون مهندسين من أن نكون قدّيسين. لو كان لدينا الإيمان حياة داخليّة، حياة بالرّوح، حياة تأمّليّة: يا إلهي، كم يبدو ذلك صعبًا! على الإطلاق. انزع من قلبك ما يعيق، فتجد فيه الله. هكذا يقضى الأمر. غالبًا ما نبحث عمّا هو غير موجود، وبالعكس، نمرّ بالقرب من كنزٍ لا نراه. الأمر مماثل مع الله، الّذي نبحث عنه في العديد من الأشياء الّتي كلّما كانت معقَّدَة، كلّما بَدَت لنا أفضل. مع أنّنا نحمل الله في داخلنا، فإنّنا لا نبحث عنه هناك. اخشع في أعماق ذاتك، انظر إلى عدميّتك، أنظر إلى عدميّة العالم. قف عند أقدام الصليب، وإن كنت بسيطًا، فسترى الله...

إن لم يكن الله في نفسنا، فذلك لأنّنا لا نريد. تتراكم في داخلنا الاهتمامات والشرود والانحرافات والرغبات، والغرور والحكم على المظاهر، لدينا الكثير من العالم في داخلنا لدرجة أنّ الله يبتعد والله يملأ النفس، حتّى إنّنا نكون عميانًا لو لم نرَه. هل تريد النفس أن تحيا بحسب الله؟ لتخلع عنها كلّ ما ليس هو، فيتمّ ذلك هذا سهل نسبيًّا. إذا أردناه، إذا طلبناه من الله ببساطة، نحدث تقدّمًا كبيرًا في حياة الرّوح لو أردناه، لأصبحنا قدّيسين، غير أنّنا أغبياء لدرجة أننا لا نريد. نفضّل أن نضيّع الوقت بأباطيل سخيفة.