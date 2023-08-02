تفاصيل الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة بسوهاج

اعتمد اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء المباحث والمفتشين.

وضمت الحركة الداخلية كلا من المقدم محمد عبد السلام، رئيسا لمباحث مركز ومدينة طما، الرائد محمد شلبى، رئيسا لمباحث قسم أول سوهاج، المقدم شريف عبد المحسن، رئيسا لمباحث قسم ثان سوهاج ، الرائد محمد صفوت، رئيس مباحث قسم سوهاج الجديد، المقدم محمد السيد حسب النبى، رئيسا لمباحث العسيرات، الرائد أحمد الصاوى، رئيساً لمباحث قسم جرجا، مقدم محمود زكى، رئيساً لمباحث قسم طهطا، الرائد أحمد العمدة رئيساً لمباحث مركز المنشأة، المقدم محمد جاد الله رئيساً لمباحث مركز جرجا، مقدم محمد عبد الصبور، رئيساً لمباحث مركز دار السلام ، الرائد أحمد عبد الرحمن، رئيساً لمباحث مركز سوهاج، المقدم إبراهيم صقر رئيساً لمباحث مركز أخميم، المقدم أحمد الكاشف رئيس لمباحث ساقلتة، الرائد أحمد أبو ستيت رئيساً لمباحث مركز طهطا والرائد عمرو المدنى رئيساً لمباحث مركز جهينة والرائد أحمد صابر، رئيساً لمباحث المراغة والرائد محمد حسان رئيساً لمباحث الكوثر والرائد أحمد إسماعيل رئيساً لمباحث مركز جزيرة شندويل والرائد حسين فخرى رئيساً لمباحث قسم شرطة البلينا.

كما تم ترقية المقدم إسلام عجاج، مفتشًا لمباحث قسمى أول وثانى سوهاج والمقدم محمد حماد مفتشًا لمباحث جرجا والمقدم شريف عبد الحافظ مفتش مباحث الحماية المجتمعية بأخميم المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس لقسم مكافحة المخدرات والمقدم هيثم الحجيرى، مفتشًا لمباحث شرق سوهاج كما تم ترقية المقدم مزمل نافع وكيل لفرع بحث الجنوب والمقدم أحمد المشنب مفتشًا لمباحث مركز وقسم شرطة طهطا.

كما تم ترقية العميد حمدى أبو القاسم مساعدا لمدير أمن سوهاج وتجديد الثقة للواء صلاح أبو سحلى مساعد مدير أمن سوهاج وتعيين اللواء أحمد فجر حكمدار المديرية، واللواء أحمد عبدالله نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء مجدى لطفى نائب المدير لقطاع الجنوب، واللواء عادل الشاذلى مساعد المدير لفرقة الشرق، اللواء تامر أبو خطوه مساعد المدير للوحدات ، واللواء وائل منصور مساعد المدير للمالية.

كما شملت الحركة العميد أحمد نظيم مأمور قسم أول والعميد أحمد عبدالمعطى مأمور مركز شرطة العسيرات، والعميد مصطفى عبدالرحمن مدير قوات أمن المديرية والعقيد أحمد محمود عرابى رئيس قسم الإطفاء.

وتصعيد العقيد أسامة طنطاوى من مفتش مباحث قسمى أول وثانى لرئيس قسم التحريات، والعقيد عمرو أبوبكر لتنفيذ الأحكام، والمقدم أرشد الشريف رئيس قسم العمليات والرائد أحمد خلف مرسى تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد عمر سلام الأموال العامة، والرائد مصطفى عبدالحليم رئيس قسم الاشتباه ، والرائد أحمد جمال رئيس قسم الشؤون الإدارية.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اعتمد حركة ترقيات الشرطة لهذا العام 2023، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية..

فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.