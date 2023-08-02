الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات التنفيذيه المعنية. 

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والإسراع في حلّها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة وعدم تأخير أو تأجيل حلّها، واتخاذ كل جهة لدورها والإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى في عدم إمكانية حلها. 

وأوضحت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، أن جهود المحافظة في توفير الرعاية والخدمات للمواطنين خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى الأول من أغسطس ٢٠٢٣ ومنها خطابات تحويل ١٧ حالة على نفقة المحافظة لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة بتكلفة ٢٩.٣ ألف جنيه، ومساعدات مالية وشهرية وتوزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين وغيرها من خدمات ومساعدات ليصل عدد المستفيدين ٥٠١ مستفيد بتكلفة ٢٦٣،٢ ألف جنيه.

واستعرضت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، الرد على طلبات وشكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الواتس وصفحات التواصل الاجتماعي  بعدد ٥٣٣٨ طلبًا تم تنفيذ وإنجاز ٥٢٩٤ طلبًا بنسبة ٩٩،١%.

ووجّه محافظ مطروح، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بزيادة عدد ساعات ضخ مياه الشرب وفق لجدول الضخ لتوفير مزيد من المياه للمواطنين ومنها منطقة الكيلو ٤ شارع التجاري، وكذلك الدفع بلجنة معاينة على الطبيعة لحاجة المنطقة لكشافات الإنارة والإسراع في أعمال توسعات شبكة الصرف الصحي بالكيلو ٤ وعرض موقف خطة  توصيل خط مياه الشرب لمنطقة أهالي القصر خلف السنترال وذلك خلال أسبوع، والتنفيذ وفقًا لرغبة الأهالي في المشاركة على أن يتم التنفيذ تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

كما وجّه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة معاينة لمراجعة أعمال إصلاح لماسورة الصرف الصحي بمنطقة عزبة أولاد صابر، بجوار الأمن المركزي، وكذلك لجنة معاينة لموقع شكوى تضرر أهالي أولاد جبريل جنوب الكيلو ٤ بمطروح من عدم وصول مياه الشرب إليهم والإفادة خلال ٧٢ ساعة، وكذلك لمنطقة تضرر اهالي عزبة الافراد ومعاينة خلال فترة الضخ لامكانية ربط خط المياه بشارع شرطة السياحة وشارع خيرالله  مع مراجعة المحابس وتأمينها. 

وشدد محافظ مطروح، على الإسراع في دراسة طلب أهالي جنوب الضبعة امتداد شارع أبو ريزة وكذلك عدة مناطق وحاجتها لشبكة مياه متكاملة وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى موجها لمجلس مدينة مرسي مطروح  وشركة الكهرباء بمد 5 أعمدة انارة في منطقة سملا والمتابعة والإفادة خلال أسبوع.

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين توزيع كراتين مواد غذائية خدمة المواطنين شكاوى المواطنين محافظ مطروح

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