بورسعيد تستعد لإطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور

تستعد محافظة بورسعيد لإطلاق "مهرجان بورسعيد الدولي الثاني لمراقبة وتصوير الطيور"، وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، في نوفمبر المقبل وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الهامة وبعضاً من الوزراء والسفراء والفنانين والصحفيين والسياسيين.

ويتم التحضير للحدث منذ العام الماضي، بعد نجاح مهرجان بورسعيد الدولي الأول، والذي لاقى أصداء واسعة على المستوى الدولي والمحلي ، يأتي المهرجان ببورسعيد لاستغلال أحد الكنوز البيئية الموجودة حيث تعتبر بورسعيد أول محطة رئيسية لاستقبال الطيور المهاجرة, حيث تقع على المسار الرئيسي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس تبدأ من الخريف وتمكث طيلة فترة الشتاء وتبدأ رحلة العودة بداية من الربيع، حيث تتوافر لها البيئة المثالية من اعتدال المناخ والمياه الدافئة المليئة بالأحياء البحرية والأسماك لتجذب الآلاف من الطيور كل عام.

فيما أكد محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، أن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وضمن استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية"وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور" هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ، حيث يتم فيه و لأول مرة، من خلال الجهات الحكومية الرسمية توجيه دعوة مفتوحة مجانية ، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين ، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سُجل بها اكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة او المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها : (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات و البلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق وغيرها)

ويعد المهرجان خطوة نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.