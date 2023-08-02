بالأسماء.. تفاصيل أحدث فروع توثيق شهر عقاري تعمل فترة مسائية

تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، فتح وتشغيل فروع توثيق الشهر العقاري وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

ووجّه وزير العدل أمس الثلاثاء، بزيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد 35 فرعا موزعة على 19 محافظة، هي: (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الشرقية- الغربية- دمياط- الدقهلية- جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح- السويس- كفرالشيخ- الإسماعيلية- أسيوط- البحر الأحمر- الفيوم- بني سويف- قنا- الأقصر) ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد 145 فرع توثيق.

وتعمل فروع التوثيق المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وتضمنت عناوين الفروع على مستوى الجمهورية الآتي:

وأطلقت الوزارة أمس الثلاثاء، 10 من سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

ووجّه المستشار عمر مروان، بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي: عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير- قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح (قسم شرطة الحمام- الكيلو 82 "زهران مول"- مارينا 2- مارينا 4- مدينة العلمين الجديدة- بورتو جولف مارينا- مراسي- نقطة شرطة سيدي عبدالرحمن)، وبذلك أصبح إجمالى عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية 52 سيارة توثيق متنقلة.