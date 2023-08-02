نحافة وطلاق| السر وراء هوس "البلوجر" بالتريندات.. وطبيب نفسي يحلل

بالتزامن مع كثرة التطبيقات المختلفة على السوشيال ميديا مثل تيك توك وتويتر وغيرهم، يكثر الهوس بالترند، وتُشغل التحديات المنتشرة والترندات البلوجر ونرى دائمًا وقائع مختلفة، فى هذا السياق نرصد خلال السطور المقبلة أحدث الوقائع التى وقع فيها البلوجر:

«بذور المشمش»

خلال الساعات الماضية ظهر تحدى جديد على تيك توك وهو تنازل بذور المشمش وقد أدعى البعض أن تناول بذور المشمش يعمل على إخفاء حب الشباب، فنان فلسطينى يدعى محمد يونس روى قصة عن صديقه الذي تناول بذور المشمش وجرب هذا التحدي، وما أن قام بتناول بذور المشمش حتى أغشي عليه وتم نقله للمستشفي بسبب أن هذه البذور سامة.

«زواج ثم انفصال»

من التريندات التي يسعى لها البلوجر هو الزواج ثم الانفصال ثم العودة ثم الانفصال مرة أخرى وهذا ما حدث مع البلوجر أحلام عادل التى تزوجت ثم انفصلت ثم رجعت لزوجها ثم انفصلت مرة أخرى خلال الساعات الماضية وقتمت بنشر فيديوهات من أمام باب المأذون وأيضًا فيديوهات لها وهى تقوم بجمع حقائبها من منزل زوجها، وكتب أحمد العجمى مصمم الازاء الشهير منشور عن الانفصال وقال «قدر الله وماشاء فعل تم الانفصال رسمي انا وام ابني، يشهد ربنا اني مشفتش منها غير كل خير، وسبب الانفصال عدم تفاهم ليها مني كل الاحترام والتقدير».

«طرق النحافة»

الكثير من البلوجر تسعى إلى الوصول لوزن مثالي، ولكن يأتى ذلك بطرق غريبة تجعلهم يتصدرون التريند، فقد أثار فيديو لبلوجر أجنبية تدعى يوجينيا وهى بالغة من العمر 29 عامًا، حيث أنها نحيفة جدًا وتدعى دائمًا انها فاقدة للشهية مما يعتقد البعض أن ذلك ادعاء منها لتصدر اتريند، وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن يوجينيا كوني تعاني من اضطراب فقدان الشهية منذ انضمامها إلى منصة يويتوب في عام 2013 حتى أثارت الجدل من جديد.

تحليل طبيب نفسي

وفي ذات السياق، حلل الطبيب النفسي جمال فرويز هذا الأمر، وقال إن الموضوع ليس له علاقة بالشق النفسي أكثر منه مادى وأوضح أن البلوجر يسعى إلى هدفين الأول المكسب والثاني الشهرة لذلك يقدمون نفسهم كسلع حتى تأتى له عروض أكثر ويكسب مكاسب مادية أكثر إلى جانب أنه بعد ذلك يتم استضافته فى البرامج التلفزيونية وهذا هو غرضه.

وأضاف لـ الدستور، أن هذا ليس احتياج لأى شيء غير أنه احتياج مادي يرى أنه يفلح فيه بهذه الطريقة.

وأوضح أنه ليس كل ما يفعلونه مرض، قد يكون هناك شهرة من أجل المال، ولكن ايضًا هناك بعض الأشياء التى تحدث وتصنف على أنها مرض نفسي ويحتاج صاحبها إلى الخضوع لكشف أو تحليل نفسي مثل ما حدث فى واقعة أثرياء الغواصة تيتان، حيث كان يوجد وقتها تحليل إذا كانت المغامرة بهدف شهرة أو هناك هوس ما أو مرض، مؤكدا أن الهدف في هذه الحالة ليس الشهرة أو جمع المال بقدر ما كان استكشاف لمغامرة.