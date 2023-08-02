محافظ المنوفية يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، بمكتبه، الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق، وذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ.

وتأتى هذه الزيارة على هامش حضور فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحّب المحافظ بالحضور على أرض محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعتبر نقلة حقيقية لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية باعتبارها من التحديات الكبيرة التي تواجه أي أهداف تنموية منشودة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزيادة السكانية وتنفيذ خطط لخفض تلك المعدلات والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي المحافظات في حصولها على أعلى نسبة تعليم مما يؤهلها في خفض معدلات الزيادة السكانية.

من جهته، قدّم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لكل الجهات في هذا الشأن، لا سيما أن الزيادة السكانية تلتهم كل موارد الدولة وأي جهود مبذولة لتحقيق التنمية.

وعقب الاستقبال، أناب محافظ المنوفية، محمد موسى، نائبه لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية والذي تنظمه الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور صبحي شرف، نائب رئس جامعة المنوفية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، نائب رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والمهندس صلاح خلف الله، رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، وممثلين عن المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والنقابات المهنية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني وشباب الجامعات.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لمصر، وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه تم إطلاق الحوار الوطني تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالمواطنين بشتى محافظات الجمهورية لوضع تصور لآمال وطموحات الشعب المصري باعتبار المواطن أحد أهم محاور التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رصد آراء المؤسسات والجهات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب السياسية ووضعها حيّز الاهتمام للوصول إلى أفضل النتائج والحلول لمختلف القضايا المجتمعية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن محاور العمل لحل القضية السكانية تشمل خمس محاور رئيسية منها تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، توفير خدمات تنظيم الأسرة، خطاب إعلامى ودينى مستنير، وإصدار حزمة من التشريعات الرادعة للتصدى لعدد من التحديات "كالتسريب من التعليم وعمالة الأطفال وسن الزواج" والحوافز الإيجابية ،مؤكدا أن اللامركزية هى الآلية الفعالة في التعامل مع القضية السكانية.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية للحضور، مؤكدًا دعمه الكامل للمؤتمر لتحقيق أهدافه المنشودة للتعامل مع القضية السكانية بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، كونها أحد أهم القضايا التي تعوق النمو الاقتصادي مما يستلزم من كل الجهات المعنية ضرورة الخروج بتوصيات ووضع حلول حقيقية لتلك القضية اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وما تحمله من حياة كريمة حقيقية لكل المصريين.

وأشار موسى، إلى تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لا سيما الدور الحيوي والرئيسي للأوقاف والكنيسة من خلال الخطب والدروس الدينية وتوعية المواطنين بخطورة المشكلة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة لتأهيل جيل متميز وواعٍ، يشارك في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الأسرة المصرية والزيادة السكانية، فضلًا عن الدعم المتواصل لكل الجهات في هذا الشأن؛ لتحقيق المستهدف والتوعية بأهمية خفض معدلات الزيادة السكانية.