الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط" تطبق خطة العمل "أونلاين" كل أحد فى أغسطس

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارة، في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام "الأونلاين" على مدار شهر أغسطس 2023.

وتضمنت إجراءات الوزارة تطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس؛ بدءاً من الأحد الموافق 6/8/2023، مع مراعاة استثناء بعض العاملين من هذا النظام حسب حاجة العمل ومنهم بعض العاملين بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وبعض العاملين بمكتب مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ويكون تحديدهم بنهاية كل أسبوع بناء على حاجة العمل.

كما تضمنت إجراءات الوزارة ضرورة تواجد ممثل أو أكثر من إدارة الدعم الفني للتحول الرقمي (IT)، وكذلك من إدارة الشؤون الإدارية لتقديم الدعم اللازم أثناء وجود الموظفين طبقاً لحاجة العمل، وفي حالة العمل من مقر الوزارة يتم التنسيق مع الشؤون الإدارية مسبقاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يجوز استدعاء أي من الموظفين الآخرين للعمل من مقر الوزارة وفقا لحاجة العمل على أن يتم التنسيق مع الشئون الإدارية بشكل مسبق، وتتم مراجعة العمل بهذا النظام بشكل دوري.

الكهرباء لترشيد استخدام الكهرباء شهر أغسطس وزارة التخطيط مجلس الوزراء

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"التخطيط" تطبق خطة العمل "أونلاين" كل أحد فى أغسطس

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