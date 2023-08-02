الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد : تناشد المواطنيين أجواء شديد الحرارة ارتفاع نسب الرطوبة

طقس حار
طقس حار

 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديد الحرارة، رطبة على أغلب الأنحاء حارة رطب على السواحل الشمالية. 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مناشدة المواطنين بالتواجد فى أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الأربعاء على القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق .

 

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأربعاء 

 القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، 

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، 

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة،

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، 

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة،

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة.

الاقمار الصناعية السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية نسب الرطوبة درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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