"الشورت ممنوع والحضور بقلم جاف".. تعليمات "التعليم" بشأن تظلمات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا خاصا للمديريات بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023.

وحصلت “الدستور" على نسخة من الخطاب الذي يؤكد أنه يجب على الطالب الحضور بنفسه فى الموعد المخصص له، ويجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع، وسيتم التأكد من الوالدين بموجب البطاقة الشخصية، ومَن يقوم بانتحال شخصية أحد الوالدين لأى طالب سيتم تسليمه للشرطة.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى خطابها: على أن يكون أول موعد الاطلاع على التظلمات يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطسن ويتم تسليم الطالب نموذج إجابة كاملا لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته للجنة بعد الاطلاع.

وشددت الوزارة خلال خطابها على أنه يجب على كل طالب إحضار قلم جاف أزرق لتدوين ملاحظاته، وممنوع منعًا باتًا اصطحاب مدرس اللجنة، بالإضافة إلى أنه ممنوع الحضور بالشورت.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة التى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة، وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.