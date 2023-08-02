الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام هزاع: تدفق سياحي ملحوظ خلال الفترة الحالية بمحافظات البحر الأحمر (فيديو)

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إننا نشهد خلال الفترة الحالية تدفق سياحي ملحوظ وخاصة على محافظات البحر الأحمر وبالتحديد السياحة الشاطئية وسياحة الغوص.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السياح القادمين للبحر الأحمر يكون أمامهم اختيارات بالذهاب لوجهات السياحة الثقافية بالأقصر أو يأتون للقاهرة لزيارة المزارات السياحية وهذا نتيجة لحضور مصر للبورصات الدولية للسياحة.

وكشف الخبير السياحي، أن أعداد السياح الألمان كان في زيادة نظرا لتفضيلهم السياحة الثقافية والشاطئية وهو ما يجدونه في مصر بكثير من المناطق.

وأوضح أن مصر شاركت ببورصة برلين للسياحة والتي تعتبر أكبر بورصة سياحة في العالم، كما شاركت في بورصة بإسبانيا للسياحة وبورصات عالمية أخرى يلتقي فيها أصحاب المواقع السياحية العالمية، وكانت الإشادة بمصر في مثل هذه المناطق كثيرة للغاية مما انعكس على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

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