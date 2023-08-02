الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال تغطية ترعة "قلفاو" بسوهاج بتكلفة 14 مليون جنيه

تبطين ترعة
تبطين ترعة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في أعمال تغطية ترعة " قلفاو " بمركز سوهاج، وذلك بداية من الفم ولمسافة 200 متر، بتكلفة 14 مليونًا و347 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير الحضري لمنطقة أسفل الثلاث كباري، واستغلالها كمواقف للسيارات.

ومن جهته؛ أوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه من المتوقع نهو الأعمال في سبتمبر القادم، تحت إشراف هندسة ري سوهاج.

كما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 482 كيلو و782مترًا، بنسبة تنفيذ أطوال 82.73%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 583 كيلو مترًا، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري .

وأوضح محافظ سوهاج، أنه جارٍ العمل في 74 ترعة، موجهًا بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق .

ولفت المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، إلى أنه جارٍ المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 482 كيلو و782مترًا، بنسبة تنفيذ أطوال 82.73%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 583 كيلو مترًا، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري؛ بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

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