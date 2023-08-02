"مطرح مطروح" يقترب من المليون الثالث خلال أسبوعي عرض

حقق فيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، إجمالي إيرادات 2 مليون و354 ألف جنيه خلال أسبوعين منذ طرحه بدور العرض السينمائي ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

ويشارك في العمل كل من: محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

وشهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي: "بيت الروبي"، بطولة كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، وإخراج بيتر ميمي، وفيلم "البعبع" بطولة: أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن "توتا"، باسم سمرة، محمد أنور، وإخراج حسين المنباوي، بالإضافة إلى فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، ساندي، وإخراج سارة وفيق، وأخيرًا فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.