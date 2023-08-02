"منك لله خربتي بيتي".. لماذا غضب رشدي أباظة من هند رستم؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، فهو من مواليد 2 أغسطس 1926 بمحافظة الشرقية، من عائلة الأباظية أشهر عائلات الشرقية، ورحل عن عالمنا يوم 27 يوليو 1980.

كانت أول أعماله فيلم "المليونيرة الصغيرة" عام 1949، أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وشارك في العديد من الأفلام التي تركت بصمة لدى المشاهد العربي.

وعلى مدار رحلته الفنية، تزوج رشدي أباظة 5 مرات، كانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا وعُقِد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات.

من أشهر أعماله: فيلم صغيرة على الحب، المراهقات، بهية، حب وحرمان، مغامرة شباب، رجل لا ينام، ذو الوجهين، الحب الضائع، وغيرها من الأفلام السينمائية.

في مناسبة ذكرى ميلاده، يرصد "الدستور" خلال السطور التالية مواقف من حياة رشدي أباظة مع الفنانة الراحلة هند رستم.

في كتاب "هند رستم .. مذكراتي" للكاتب أيمن الحكيم، ذكرت هند عدة مواقف لها مع رشدي أباظة، فقالت: "كنّا بنصوّر فيلم من إخراج فطين عبدالوهاب، وكنت أنا وعمر الشريف ولم يكن معنا رشدي أباظة وزارنا في الاستوديو وأول ما رأه فطين وضع يده على رأسه وقال: (يا نهار أسود.. الشياطين الثلاثة اجتمعوا، يبقى مش هنخلص الفيلم)، وقال له: (أنت يا أستاذ يا اللي اسمك رشدي جاي ليه؟!)، فردّ أباظة: (قال جاي أسلم عليك يا أستاذ)، فجري عليه فطين وقال: (مش عايزك تسلّم عليا يلا اطلع بره)، وطرده من الاستوديو".

وأضافت: "في موقف آخر جمعني برشدي أباظة في يوم طقت في دماغنا أنا ورشدي وحسام مصطفى نعمل شركة إنتاج سينمائي، وبالفعل عملنا شركة وأنتجنا فيلم "ست البنات" وفشل الفيلم فشلًا ذريعًا وبعدها كل أما رشدي يقابلني يقول: "منك لله يا شيخة خربتي بيتي".

وأوضحت: "من الأفلام التي أعتز بها وشاركت فيها مع رشدي أباظة فيلم " كلمة شرف" وهو الفيلم الذي طلبت فيه بلساني أن أشارك فيه من المخرج، وبالفعل الفيلم غيّر بعض القوانين المصرية".

واستكملت: "من المواقف التي أتذكرها مع رشدي أباظة، أنه رفض مقابلتي وهو في المستشفى خلال مرضه الأخير، ولكني لم أغضب؛ فهو رفض أن أراه في حالته هذه، فقد أعتاد أن أراه وهو في كامل صحته وقوته".