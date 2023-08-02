الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حسام محمود: أكدنا على الاهتمام بموارد الدولة التي تجلب العملة الصعبة (فيديو)

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال حسام محمود، مساعد رئيس حزب العدل، إن جلسة الدين العام ونقص الموازنة ضمن جلسات الحوار الوطني، شملت مناقشة عدد من المقترحات لتخفيض معدل الدين الخارجي، عن طريق زيادة الإيرادات للموازنة العامة للدولة. 
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه لابد في الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمارات قصيرة الأجل والحد من الاستثمارات طويلة الأجل لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها جميع الدول، خاصة في الأزمة الجيوسياسية وبعد الأزمة الصحية لجائحة كورونا.
وأكد أن هناك ضرورة إلى التأكيد على عدم اللجوء لمزيد من القروض التي تستخدم في الاستثمارات طويلة الأجل لأن الناتج القومي هو بطل المرحلة خلال الفترة الحالية وهذا سيكون له مردود إيجابي لتوجيه الاستثمارات العامة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل ليؤدي إلى الاستقرار المالي للموازنة العامة للدولة وانخفاض الدين الخارجي.
وأوضح أنه لابد من الاهتمام بزيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، والاهتمام بموارد الدولة من القطاعات المنوطة بتحقيق هذا مثل السياحة أو الاستثمارات الملاحية لزيادة ضخ العملة الصعبة.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.

الحوار الوطنى توصيات جلسات الحوار الوطني أزمة الدين العام الاستثمار المصري

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

رفع 5000 طن مخلفات صلبة بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس