حسام محمود: أكدنا على الاهتمام بموارد الدولة التي تجلب العملة الصعبة (فيديو)

قال حسام محمود، مساعد رئيس حزب العدل، إن جلسة الدين العام ونقص الموازنة ضمن جلسات الحوار الوطني، شملت مناقشة عدد من المقترحات لتخفيض معدل الدين الخارجي، عن طريق زيادة الإيرادات للموازنة العامة للدولة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه لابد في الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمارات قصيرة الأجل والحد من الاستثمارات طويلة الأجل لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها جميع الدول، خاصة في الأزمة الجيوسياسية وبعد الأزمة الصحية لجائحة كورونا.

وأكد أن هناك ضرورة إلى التأكيد على عدم اللجوء لمزيد من القروض التي تستخدم في الاستثمارات طويلة الأجل لأن الناتج القومي هو بطل المرحلة خلال الفترة الحالية وهذا سيكون له مردود إيجابي لتوجيه الاستثمارات العامة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل ليؤدي إلى الاستقرار المالي للموازنة العامة للدولة وانخفاض الدين الخارجي.

وأوضح أنه لابد من الاهتمام بزيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، والاهتمام بموارد الدولة من القطاعات المنوطة بتحقيق هذا مثل السياحة أو الاستثمارات الملاحية لزيادة ضخ العملة الصعبة.



واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.