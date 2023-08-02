الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ مناهج يوضح سبب انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات هذا العام

طلاب
طلاب

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مرحلة التنسيق تعتبر من أعدل الأدوات الموجودة لعبور الطالب إلى المرحلة الجامعية؛ بسبب الاعتماد على القدرة العقلية فقط بغض النظر عن أي ماديات أو علاقات شخصية، وتخضع هذه العملية إلى شرطين، وهما عدد الطلاب المتقدمين للكليات وعدد الطلاب الذين تم قبولهم بالفعل.

وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه من منطلق هذين الشرطين يتحدد الحد الأدنى للكليات علمًا بأن نسب النجاح ارتفعت بنسبة 5% هذا العام، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات سينخفض عن العام الماضي.

وأوضح أستاذ المناهج، أن في هذه المرحلة يحتاج الطالب إلى أسرته ومن يهتم به كداعم حقيقي له لمساعدته في اختيار رغباته بدون التأثير على قراره أو اقناعه بأن هذه الكلية تصلح أو لا تصلح له، ويجب أن تكون هناك مناقشة ديموقراطية، حيث إن طموحات الآباء تتنافر وتتصادم مع رغبات الأبناء.

الحد الأدنى للقبول الدكتور حسن شحاته الحد الأدنى للكليات الطلاب المتقدمين العام الماضي المرحلة الجامعية المتقدمين جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟