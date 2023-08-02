علاج 17163 حيوانًا ضمن القوافل الخارجية بالبحيرة خلال أسبوع

قال الدكتور أشرف محي الدين، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، إن المديرية شنَّت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، حملات مكبرة للمساهمة في علاج الحيوانات، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، حيث وصل إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 17163 حيوانًا، وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 9 قوافل بإجمالي عدد 4765 حيوانًا معالجًا.

كما أكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، أن إجمالي عدد مذبوحات الحيوانات بلغ 679 رأسًا، كما بلغت مذبوحات الدواجن 422525، وتم شن 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 13 قضية، وإجمالي المضبوطات 5180 كجم لحوم غير صالحة.

وتم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1078 رأس ماشية ورعايتها تناسليًا، حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 314 رأس ماشية، وتم علاج عدد 764 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1415 رأس ماشية وأغنام، وتم عمل 5 اختبارات حساسية للألبان، وعدد 1 اختبارات تحديد نسبة العد الفطري في اللبن.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، بعمل 21 ندوة إرشادية متنوعة (مزمع) تضمنت 46 موضوعًا، وكذا 5 منشورات إرشادية على صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة، وعدد 2 ندوة وتوعية إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة و2 فيديو إرشادي على صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة.

كما تم الاشتراك في عدد 1 قافلة سكانية بعمل توعية إرشادية مصاحبة للقافلة، وتم عمل 271 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم اختبار 1128 حيوانًا، وتحصين 35 لمرض البروسيلا، كما تم اختبار عدد 1027 حيوانًا لمرض السل البقري.