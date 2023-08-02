الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يقترب من الصدارة التاريخية بإيرادات تتخطى 115 مليون جنيه

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان النجم كريم عبدالعزيز تحقيقه إيرادات عالية والاقتراب بشكل كبير من الصدارة التاريخية لشباك التذاكر المصري بعد 6 أسابيع من العرض، حيث أطلق قبل عيد الأضحى بأسبوع.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وخلال 6 أسابيع وحتى صباح اليوم حقق كريم عبدالعزيز بفيلم «بيت الروبي» إيرادات بقيمة 115 مليونًا و743 ألفًا و530 جنيهًا، وهي إيرادات عالية للغاية، وبهذا المعدل يتصدر إيرادات السينما المصرية بشكل عام، خلال أيام قليلة، حيث يحتل فيلم كيرة والجن حاليًا الصدارة التاريخية بإيرادات بقيمة 120 مليون جنيه.

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي، وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، وإخراج أحمد عبدالوهاب.
وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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