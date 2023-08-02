الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمم المتحدة تعلن نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة فى خزان "صافر"

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة عن سحب أكثر من نصف كمية النفط من خزان صافر أمام سواحل اليمن إلى السفينة البديلة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في شهر يوليو الماضي، عن بدء عملية سحب النفط من ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية.

وقال جوتيريش إنه تجري الآن عملية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب، لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة، مشيرًا إلى أن عملية تفريغ النفط من ناقلة صافر ستستغرق نحو 19 يومًا.

سواحل اليمن النفط من خزان صافر خزان صافر الامم المتحدة

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