الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"منشورات إبييدي" تتعاقد مع الروائي أمير تاج السر

أمير تاج السر
أمير تاج السر

أعلنت منـشورات إبـيـيـدي -اليوم الأربعاء تعاقدها على نشر أول أعمالها مع الكاتب الكبير أمير تاج السر.

أمير تاج السر ولد عام 1960 بالخرطوم وهو طبيب وروائي سوداني يمت بصلة قرابة وثيقة للأديب السوداني المشهور الطيب صالح. 

نالت أعماله اهتماماً كبيراً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وصلت روايته "صائد اليرقات" للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011. وترجمت رواية “العطر الفرنسي” إلى الفرنسية وله العديد والعديد من الأعمال الروائية المهمة.

أمير تاج السر رواية العطر جائزة بوكر العربية صائد اليرقات محمود عبد النبي منشورات إبييدي معارض الكتب

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