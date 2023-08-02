الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 10 سنوات لصيدلي بتهمة حيازة أدوية تابعة للتأمين الصحي وأخرى منتهية الصلاحية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح مشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود صلاح، بمعاقبة صيدلى بالحبس لمدة سنتين عن تهمة إدارته صيدلية بدون ترخيص، والحبس 5 سنوات أخرى لحيازته أدوية تابعة لهيئة التأمين الصحى والحبس 3 سنوات لحيازته أدوية منتهية الصلاحية وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته أدوية عبارة عن عينات مجانية.

البداية عندما قررت نيابة مشتول السوق العامة، إحالة "م خ" صيدلى مقيم مشتول السوق،للمحاكمة فى القضية رقم 2007 لسنة 2023 جنح مشتول السوق، لإدارته صيدلية بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تابعة لهيئة التأمين الصحى.

كشف أمر الإحالة قيام مأمورية من  هيئة الدواء، بتحرير محضر ضد الصيدلى، حيث تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعينات مجانية وأدوية تابعة للتأمين الصحى داخل الصيدلية التى يدريها فضلا عن عدم حصوله على ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قدمته للمحاكمة العاجلة.

محكمة جنح مشتول السوق محافظة الشرقية صيدلى أدوية

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