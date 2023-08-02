الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل :ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 21 منشأة صناعية وفندقية بالإسماعيلية

وزير العمل
وزير العمل


قالت وزارة العمل اليوم الأربعاء ان  الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية تنسيقا مع مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أطلقت ملتقي السلامة والصحة المهنية على مدار يومين، بشركة جيد تكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار، وفندق المرجان بمدينة فايد، بحضور عدد 50 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية في 21 منشأة صناعية وفندقية بالاسماعيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل الآمن الذي يزيد من الإنتاج ويساهم في دفع للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة  في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أفاد فيه بإطلاق ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة برئاسة غادة إبراهيم ، وبحضور الكيميائى محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والذي ألقي كلمة الإدارة المركزية، ومحاضرة توعوية حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئية العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة..وشارك في الملتقى شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات والورش المركزية، وفرع سيناء، والترسانة البحرية، وفرع القناة، ومجموعة السويدي للصناعة، ومصنع فيلوستي ابارلز، ومصنع جيد تكستايل، والشركة المصرية الاوروبية، ومصنع الكرنك، وجي بي تك، ومصنع شينجدا ايجيبت، ومصنع أوراجلو، وتو إم الكتريك، ومصنع آمبي إنترناشيونال، وشركة القناة المواني، ومحطة كهرباء ابو سلطان، ومصنع المهن الطبية للأدوية، وشركة مصر للدواجن، وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومبارك كول.

أضاف مدير المديرية انه في نفس السياق حضر الملتقى الكيميائي محمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة بالوزارة، وقدم محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، دار خلالها مناقشات مع الحضور المشاركين لتعظيم الاستفادة من موضوعات الملتقى، وتم الرد على الإستفسارات التساؤلات حول موضوعات المحاضرات، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الملتقى تم تنظيم زيارة لرئيس مركز فايد العميد عمر الشافعي، وذلك لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتسهيل مهام مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد..

الشركة المصرية مدير مديرية رؤية مصر الجاهزة الصحة وزارة العمل

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

رفض والدها ارتباطها بحبيبها فانتحرت

ضبط المتهم بقتل نجار فى نجع حمادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟