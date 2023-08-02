وزارة العمل :ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 21 منشأة صناعية وفندقية بالإسماعيلية



قالت وزارة العمل اليوم الأربعاء ان الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية تنسيقا مع مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أطلقت ملتقي السلامة والصحة المهنية على مدار يومين، بشركة جيد تكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار، وفندق المرجان بمدينة فايد، بحضور عدد 50 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية في 21 منشأة صناعية وفندقية بالاسماعيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل الآمن الذي يزيد من الإنتاج ويساهم في دفع للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أفاد فيه بإطلاق ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة برئاسة غادة إبراهيم ، وبحضور الكيميائى محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والذي ألقي كلمة الإدارة المركزية، ومحاضرة توعوية حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئية العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة..وشارك في الملتقى شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات والورش المركزية، وفرع سيناء، والترسانة البحرية، وفرع القناة، ومجموعة السويدي للصناعة، ومصنع فيلوستي ابارلز، ومصنع جيد تكستايل، والشركة المصرية الاوروبية، ومصنع الكرنك، وجي بي تك، ومصنع شينجدا ايجيبت، ومصنع أوراجلو، وتو إم الكتريك، ومصنع آمبي إنترناشيونال، وشركة القناة المواني، ومحطة كهرباء ابو سلطان، ومصنع المهن الطبية للأدوية، وشركة مصر للدواجن، وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومبارك كول.

أضاف مدير المديرية انه في نفس السياق حضر الملتقى الكيميائي محمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة بالوزارة، وقدم محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، دار خلالها مناقشات مع الحضور المشاركين لتعظيم الاستفادة من موضوعات الملتقى، وتم الرد على الإستفسارات التساؤلات حول موضوعات المحاضرات، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الملتقى تم تنظيم زيارة لرئيس مركز فايد العميد عمر الشافعي، وذلك لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتسهيل مهام مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد..