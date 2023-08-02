الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للحاصلات الزراعية" يعلن المشاركة في مهرجان المانجو بالإسماعيلية

مانجو
مانجو

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن مشاركة المجلس بمهرجان المانجو بالإسماعيلية فى دورته الثانية، لافتا إلى أن المهرجان يهدف إلى زيادة تصدير المانجو للأسواق العالمية والمساهمة في نمو واستدامة صناعة المانجو وذلك من خلال فعاليات الملتقى التصديري والذى سيتيح الفرصة للتواصل.

 

وأوضح المجلس التصديري في بيان له، اليوم، أن الملتقى سيستهدف الأسواق الواعدة من خلال لقاء سفراء الدول الأجنبية المدعوة للملتقى التصديري وعدد من المشتريين من الأسواق المختلفة، كما سيكون هناك فرصة للقاء مزارعي وموردى المانجو، وتعد الشراكة الاستراتيجية بين مهرجان المانجو ومجلس تصدير الحاصلات هي بمثابة تعزيز التعاون بين المصدرين والمنتجين المشاركين بالمهرجان وفتح نوافذ تصديرية لجميع دول العالم، وبصفة عامة يعد المجلس بمثابة إطار تنظيمي يجمع بين المصدرين والمنتجين، ويسعى إلى الربط بين السياسات الانتاجية والتصديرية بهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز مركزها التنافسي.

ومن المقرر انطلاق المهرجان يومي 18 و19 أغسطس الجاري، وذلك باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطة منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية، ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

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