الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقاوي يتفقد معملي المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، معملي الزهراء ومعمل الصرف الصحي بالوادي الجديد وذلك للاطمئان على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا مراقبة عينات المياه والصرف مشيدا بالتدريبات المقدمة للكميائيين لمواكبة سحب العينات وإدارة الجودة.


وأوضح الشرقاوي، أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بتدريب العاملين بها في قطاع المعامل  وذلك للالتزام بمعايير جودة المياه وصولاً للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة معايير إجراء التحاليل الكميائية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه استنادا إلى الكود المصري رقم 48.


‏كما حث رئيس مياه أسيوط مديري المناطق والعاملين بالشركة على العمل الجاد القائم على الجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق للارتقاء بالعمل المؤسسي.
 

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
IMG-20230802-WA0014
IMG-20230802-WA0014
IMG-20230802-WA0015
IMG-20230802-WA0015
إدارة الجودة الخدمه المقدمه للمواطنين السلامة والصحة المهنية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بالوادي المهندس على الشرقاوي المقدمة للمواطنين بروتوكول التعاون خدمة المواطنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيس مياه أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي مركز خدمة العملاء مدينة الخارجة منظمة الصحة العالمية

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