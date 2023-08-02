الشرقاوي يتفقد معملي المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، معملي الزهراء ومعمل الصرف الصحي بالوادي الجديد وذلك للاطمئان على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا مراقبة عينات المياه والصرف مشيدا بالتدريبات المقدمة للكميائيين لمواكبة سحب العينات وإدارة الجودة.



وأوضح الشرقاوي، أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بتدريب العاملين بها في قطاع المعامل وذلك للالتزام بمعايير جودة المياه وصولاً للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة معايير إجراء التحاليل الكميائية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه استنادا إلى الكود المصري رقم 48.



‏كما حث رئيس مياه أسيوط مديري المناطق والعاملين بالشركة على العمل الجاد القائم على الجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق للارتقاء بالعمل المؤسسي.



جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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