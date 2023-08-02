حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين على DMC السبت

قررت إدارة مهرجان العلمين منح قناة DMC حقوق بث حفل النجم تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، والذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة العلمين الجديدة.

ويذاع الحفل يوم السبت المقبل 5 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر شاشة القناة.

وحقق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين نجاحا كبيرا منذ الإعلان عنه واستطاع تامر حسني تصدر التريند بالحفل.

وخرج الحفل على أعلى مستوى من الإبهار للجمهور الذي توافد بالآلاف لحضور الحفل الذي يعد الأول ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يتضمن العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

وقدم النجم تامر حسنى خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور، سواء الموجود فى المسرح أم أمام الشاشة.

وأشاد الجمهور بتوفير المنظمين أحدث التقنيات المستخدمة فى الفعاليات الغنائية والفنية، سواء على مستوى الصورة والصوت والإضاءة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالمسرح، والدخول والخروج والتأمين وحجز التذاكر. ودفع هذا النجاح الكبير بالحفل إلى صدارة قوائم «الأعلى تداولًا» على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى، ليس فى مصر فحسب، بل فى العديد من الدول العربية، ليواصل مهرجان العلمين الجديدة نجاحاته، ويثبت بحق أنه أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط.

وعبّر تامر حسنى عن سعادته الغامرة بالوجود فى مهرجان العلمين الجديدة: «أتشرف باختيارى لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين.. ده مهرجان مصرى وأتمنى أن نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربى».

وتفاعل الجمهور، من المصريين والعرب والأجانب، مع النجم، وظهر تأثير التقنيات العالية للإضاءة والصوت.

واستمر تامر فى الغناء لمدة ساعتين متواصلتين.

مهرجان العلمين الجديدة أحد أكبر المهرجانات الترفيهية في الشرق الأوسط، الذي يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والدينية، ما دفع الكثيرين من المصريين للتفاعل معه وإبداء آرائهم المختلفة التي فسّرت جلّ هذا الحدث وضخامته.

ويشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، فضلاً عن حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، إلى جانب عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وغيرها من النشاطات.