الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حدث ليلا|حبس 3 أشخاص اعتدوا على قائدي مركبة وانتشال جثة سودانى غرق بنهر النيل

جثة
جثة

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

 

حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على قائدي مركبة "توك توك" لسرقتهما بالمطرية

خضع المتهمون في قضية سرقة قائدي مركبة «توك توك» بأسلوب الإكراه في المطرية لجلسة تحقيق؛ للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بسرقة مركبة «توك توك» بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم توك توك، وقطعتي سلاح أبيض، ومطواة، حال قيامهم بالتعدي بالضرب على شخصين مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، في أثناء محاولتهم سرقتهما مستخدمين الأسلحة البيضاء والتوك توك المضبوطين بحوزتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالدقهلية

لقى شخص فى قرية أبو ذكرى، التابعة لمركز منية النصر شمال الدقهلية مصرعه بطلق خرطوش أثناء مشاجرة مع آخرين.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع مشاجرة بقرية أبو زكرى، ما أدى لوفاة محمد محمد عبد القادر على 36 سنة من أبو ذكري بطلق خرطوش.

انتشال جثة سودانى غرق بنهر النيل فى المعادى

عثرت قوات الشرطة على جثة غريق بنهر النيل نطاق حي المعادي جنوب القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بدائرة القسم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإنقاذ النهري ومدير قطاع جنوب العاصمة.

أجرى رجال الضفادع البشرية عملية مسح لمكان البلاغ وانتشلت القوات جثة "عبدالواحد.ع" سوداني الجنسية فارق الحياة متأثرًا بإصابته بإسفكسيا الغرق.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد استكمال التحريات.

 

ضبط شركة تروج لـ"ريموت" إخفاء وإظهار فاميه السيارات على "تيك توك"

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط  مالكها "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" واثنين من العاملين وبحوزتهم (10 قطع فاميه إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فاميه مختلفة الأحجام- 25 قطعة فاميه- 14 ضفيرة كهربائية-7 مفتاح فصل كهربائى).

 وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استجابة لاستغاثة على "فيسبوك".. حملة مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام في مطوبس

كشفت الأجهزة المعنية عن أنه بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بكفر الشيخ) انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ. 

 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالى 232 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950قرص مخدر- 25 سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاح أبيض).

 

3 أشخاص توك توك قسم شرطة المطرية مصرع شاب جثة سودانى

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