بني سويف ترد على شكاوى بعض المواطنين

ردت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على الشكوى التي تم رصدها والتي تضمنت الإشارة إلى وجود تلاعب بالموازين من بائعي الفاكهة بموقف محي الدين، وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولي التموين بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأفاد المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بأنه تم توجيه حملة تحت إشرافه وبحضور مفتشين بإدارة الرقابة التموينية وهيئة الدمغة والموازين والوحدة المحلية وقسم مباحث التموين وتم مراجعة الموازين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين تم استدعائهم لهيئة الدمغة والموازين ودمغ الموازين وإعطائهم الأختام الخاصة بالدمغة.

وأشارت بعض الشكاوى إلى وجود محطة صرف صحي الدومانية على مصرف صفط راشين الرئيسي مما سبب انتشار الحشرات والأمراض الرائحة الكريهة بقرية منشأة ابو مليح، والتي كان المحافظ قد كلف مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، بأنه تم التواصل مع شركة المياه، والتى أفادت بأن المحطة المذكورة تستقبل كميات مياه صرف صحي أعلى من التصرف التصميمي وتتم المعالجة بإمكانيات المحطة الحالية "بشكل مؤقت" لحين عمل توسعات للمحطة لمعالجة كامل الكمية، وذلك بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

فيما تقوم إدارة البيئة بالوحدة المحلية بتطهير المخلفات والتراكمات على جانبي المصرف بالتعاون مع الإدارة الصحية (إدارة المتوطنة) برش البؤر ذات التربة الخصبة لتكاثر البعوض والناموس بالإضافة إلى الرش اليومي بجهاز الناموس ، وتم تطهير المصرف أمام مدينة سمسطا وبطول المصرف حتى الوصول الى الجزء المار بكفر بني على ومنشأة أبو مليح.

فيما أوضحت محافظة بني سويف بشأن الشكوى التي تم رصدها، وتضمنت الإشارة إلى وجود مسجد آيل للسقوط بقرية المسيد الأبيض، والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، أنه تم التواصل مع مسؤولى الأوقاف ومعاينة المسجد من قبل المديرية، وسيتم إدراجه ضمن خطة الوزارة لإحلاله وتجديده.