بالمواعيد.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثانى

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، خاصة بعد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

وحددت المدارس موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وجدول الامتحانات لكل مادة على حدةٍ وجاءت مواعيد كل مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023 وهي كالتالي:-

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

يوم السبت 19 أغسطس الجاري: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الإثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

يوم الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وكانت نتيجة الثانوية قد تم اعتمادها يوم الأحد الماضي بنسبة نجاح 78.7%، وحصل الدستور على رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ويمكن الإطلاع عليها الآن من خلال الرابط التالي (من هنا).