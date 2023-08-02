الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا بقيمة 1.2 مليار دولار إلى اليمن

السعودية
السعودية

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين البلدين.

وأشارت وكالة أنباء السعودية (واس) إلى أن الدعم يأتي تأكيدًا على حرص المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين الاقتصاد اليمني ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني.

 

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