الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمومية مصر للطيران تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2023

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

انعقدت أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة؛  والتي جاء على رأسها اعتماد الموازنة التقديرية بشقيها الاستثماري والجاري للعام المالي 2023 /2024 .

 

خلال الاجتماع تم استعراض خطة التطوير التي تتبناها الشركة الوطنية مصر للطيران وسبل تحديث أسطولها الجوي وآليات تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تتماشى مع الأهداف التنموية الشاملة لرؤية الجمهورية الجديدة.

 

ويأتي الاجتماع استكمالا لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تمت على مدار اليومين الماضيين لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لاعتماد الموازنات التقديرية للشركات واستعراض خطط التطوير الشاملة للمطارات المصرية.

 

أشاد وزير الطيران المدنى بالجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحثهم على مواصلة الجهود المكثفة والتعاون الفعال من أجل تعزيز العوائد الإقتصادية ودعم المشروعات التنموية الجديدة، كما شدد علي تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.

الجمعية العمومية مصر للطيران العاصمة الإدارية وزير الطيران المدني

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